عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل الموسم الرابع من مسلسل You قبل عرضه على نتفليكس في فبراير

مشهد من المسلسل
مشهد من المسلسل

تبدأ منصة نتفليكس عرض الموسم الرابع من مسلسل You يوم 9 فبراير المقبل، وينطلق فيه بطل العمل جو جولدبيرج في رحلة اصطياد فريسة جديدة له بعد انتقاله إلى لندن. 

 

ينقسم الموسم الرابع من You إلى جزأين، وينقل فيه قاتل لوس أنجلوس الشهير موهبته في ترصد الفتيات وقتلهن في النهاية، إلى أوروبا وتحديدا لندن، بعدما أصبح محل شك من الجميع. 

 

يغير بطل YOU، اسمه ويصبح جوناثان مور، ويعمل أستاذا جامعيا، ويتعرف على أصدقاء جدد، ويحاول تغيير مسار حياته بعيدا عن الشر والقتل، ولكن هذه المرة هو الذي يطارد. 

 

وتضم أحداث YOU أيضا، لغز جريمة قتل، وتمت تصوير أحداثه في لندن، على الرغم من أن جزءا كبيرا من الأحداث سيكون في باريس. 

 

 

تفاصيل مسلسل You

 

تدور أحداث مسلسل You حول جو جولدبرج شاب هاديء يعمل في مكتبة لكنه في الحقيقة مريض نفسي يتطفل على الآخرين ويبحث عن الحب، وحينما لا يجده يقتل الشخصية التي كان واقعا في غرامها حتى يقابل شريكته التي تتمتع بنفس خصاله، ويكتشف أنها حاملا منه قبل أن يتركها. 

 

وفي الموسم الماضي، استقبل طفله الأول الذي كان يحاول حمايته من والدته، ويخطط للتخلص منها حتى لا يعيش مصيرا مأساويا، ولكن الأحداث تحولت للأسوء. 

 

وتضمن الموسم الثالث تحديات العلاقة الزوجية والأسرية، وتوجه الزوجان لمتخصص لإصلاح علاقتهما التي تجتمع على شيء واحد فقط وهو العنف والقتل. 

You مسلسل You نتفليكس جو جولدبيرج مسلسلات نتفليكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القندوسي.. الخطيب ينهي صفقة الجوكر من أجل عيون جماهير الأهلي.. تفاصيل

فنانة شهيرة تفجر مفاجأة:عاندت أهلي وتزوجت من خارج ديني وأصبت بطلق ناري

عودة فيريرا مدربا وعرض مغري لـ إمام عاشور..مفاجآت داخل الزمالك

بعد رفض الأندية ضمه| أزمة كبرى تضرب الأهلي عقب ضم القندوسي

خطوة أخيرة تقرب موليكا من الانضمام إلى الأهلي في مونديال الأندية

بعد صفقة القندوسي| مدير التعاقدات بالأهلي يثير الجدل برسالة غامضة

قرار جديد من الفيفا لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

سقوط أمطار وانخفاض درجة الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

موضوعات متعلقة

مقتبس من مسلسل العشق الممنوع.. تعرف على قائمة أبطال فيلم بيهتار التركي

نتفليكس تطرح التريلر الرسمي للمسلسل الكويتي "الصفقة"

ترشيحاتنا

مواصفاته لا مثيل لها.. سعر ومواصفات إنفينيكس زيرو ألترا في الامارات

غرامة وليس مستحقات.. إتحاد الكرة يرد على مدرب المنتخب المصري السابق

الرئيس عبدالفتاح السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية

اعتراف صادم من سيناتور بالكونجرس الأمريكي بشأن الدولار

سوريا.. تدمير 6 شاحنات قادمة من العراق جراء غارات جوية

المدير الفني لـ الزمالك يوضح سر استبعاد فتوح وحقيقة رحيل أمام عاشور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التوب الشفاف..5 صور وضعت سارة سلامة فى مازق والجمهور: كفاية حلاوة

وصلت للزبادي..بلوجر تفجر مفأجاة عن منتج شهير وعلاقته بالهواء..ما القصة؟

ببودرة السيراميك .. منتج جديد متداول فى الأسواق

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تلفت الانتباه لـ ليلى أحمد زاهر |شاهد

فيديو

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

تفاصيل إيقاف التعامل مع مرتضى منصور وموقف كيروش وكلاتنبرج .. بيان اتحاد الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ