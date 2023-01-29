تفاصيل الموسم الرابع من مسلسل You قبل عرضه على نتفليكس في فبراير

تبدأ منصة نتفليكس عرض الموسم الرابع من مسلسل You يوم 9 فبراير المقبل، وينطلق فيه بطل العمل جو جولدبيرج في رحلة اصطياد فريسة جديدة له بعد انتقاله إلى لندن.

ينقسم الموسم الرابع من You إلى جزأين، وينقل فيه قاتل لوس أنجلوس الشهير موهبته في ترصد الفتيات وقتلهن في النهاية، إلى أوروبا وتحديدا لندن، بعدما أصبح محل شك من الجميع.

يغير بطل YOU، اسمه ويصبح جوناثان مور، ويعمل أستاذا جامعيا، ويتعرف على أصدقاء جدد، ويحاول تغيير مسار حياته بعيدا عن الشر والقتل، ولكن هذه المرة هو الذي يطارد.

وتضم أحداث YOU أيضا، لغز جريمة قتل، وتمت تصوير أحداثه في لندن، على الرغم من أن جزءا كبيرا من الأحداث سيكون في باريس.

تفاصيل مسلسل You

تدور أحداث مسلسل You حول جو جولدبرج شاب هاديء يعمل في مكتبة لكنه في الحقيقة مريض نفسي يتطفل على الآخرين ويبحث عن الحب، وحينما لا يجده يقتل الشخصية التي كان واقعا في غرامها حتى يقابل شريكته التي تتمتع بنفس خصاله، ويكتشف أنها حاملا منه قبل أن يتركها.

وفي الموسم الماضي، استقبل طفله الأول الذي كان يحاول حمايته من والدته، ويخطط للتخلص منها حتى لا يعيش مصيرا مأساويا، ولكن الأحداث تحولت للأسوء.

وتضمن الموسم الثالث تحديات العلاقة الزوجية والأسرية، وتوجه الزوجان لمتخصص لإصلاح علاقتهما التي تجتمع على شيء واحد فقط وهو العنف والقتل.