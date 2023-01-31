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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 : تجنب المشتريات التافهة

برج الدلو
برج الدلو

مواليد برج الدلو عادة أذكياء وسريع المزاج وقاسيون وعنيفون، إنهم لا يسمحون أن يحدث أمام أعينهم بحالة واحدة من الفساد أو الخطأ سواء في المنزل أو العمل.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023

عملك قد لا يسبب لك أي إزعاج، حاول أن تُظهر الحب لعائلتك اليوم، فقد يكون هذا هو الدفعة التي يحتاجونها في الحياة، تمرن لتكون أفضل نسخة من نفسك اليوم قد تؤتي خطط سفرك وإجازتك ثمارها اليوم، قد تستمتع بوقت مثالي وصحي مع شريكك اليوم، لا يُنصح ببيع الممتلكات اليوم ، لأنه قد لا يحقق ربحًا، كن حذرًا من إنفاقك وتجنب المشتريات التافهة.

توقعات برج الدلو اليوم مهنيا

قد تكون في مزاج سيء اليوم عندما تدخل في شجار مع زميل، قد تكون حياتك المهنية مليئة بالعقبات غير المتوقعة اليوم.

‏توقعات برج الدلو صحيا

قد تظل صحتك مثالية اليوم، قد تساعدك رغبتك في ممارسة الرياضة في الحصول على القوة التي تحتاجها للتغلب على اليوم، حاول أن تأكل نظامًا غذائيًا متوازنًا اليوم، قد تساعدك اليوجا على تقوية جسمك لأداء مهام اليوم.

توقعات برج الدلو عاطفيا

قد تكون علاقتك مستقرة اليوم وخالية من التوترات، قد يُظهر شريكك حبك ودعمك اليوم، إذا كنت تخطط للقيام برحلة للأزواج ، فقد يكون اليوم يومًا جيدًا للتعبير عن ذلك والتخطيط له.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

قد تتحمل أموالك ضغوطًا صغيرة ، لكن يجب أن تفهم أنه يمكن حل هذا من خلال التخطيط الدقيق للأموال وتجنب عمليات الشراء التافهة، إذا كنت تمتلك أسهمًا ، فقد لا ترى زيادة كبيرة في قيمتها. 

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