مساعد رئيس أكاديمية الشرطة: الشائعات اهم أدوات حروب الجيل الجديد لاستهداف الدول

بدأ اللواء دكتور أيمن سعد الدين مساعد رئيس أكاديمية الشرطة أستاذ الأمن القومي المساعد بكلية للشرطة في كلمته خلال ندوة “الوعى العام أحد دعائم الاستقرار الوطنى”، التي نظمتها وزارة الداخلية في أكاديمية الشرطة، بالحديث عن أن موضوع الندوة أمر مهم جدا.

وقال اللواء أيمن سعد: إن الشائعات تمثل خطورة كبيرة جدًّا، وهي ظاهرة اجتماعية قديمة منذ بداية خلق الإنسان.

ولكن تطورت الشائعات مع ظهور مواقع التواصل، وأصبحت الشائعات أحد الأدوات المهمة في الأجيال الجديدة من الحروب بشكل كبير.

وعرف الشائعة بأنها خبر مختلف لا يمت للواقع أو به جزء من الحقيقة يتناقله الناس بأي وسيلة ويؤثر في آرائهم.

وتقاس قوة الشائعة عن طريق أهمية الموضوع المطروح إضافة لغموضه، ويتم مواجهتها من خلال طرح الحقائق أو التقليل من أهميتها.

وكشف اللواء أيمن سعد أن الشائعات لها تأثير عن الأمن القومي، وقال إنه يمكن مواجهة الشائعات وأيضا التصدي للشائعات حسب الشائعة المطروحة.

وكشف عن أن بعض المواطنين يشاركون في نقل الشائعات عن دون قصد، خاصة في الأخبار التي تصل للمواطنين معلوماته منقوصة، فيقوم البعض بإكماله من خلال خبراته الشخصية.

وأوضح أن نقل الخبر بشكل غير صحيح ربما يأتي نتيجة لأخطاء حسية أو عقلية أو نفسية

وعن دورنا في مواجهة الشائعات الا تتناقل الشائعات ونستخدم عبارة اجعلها تقف عندك لمنع تداول الشائعات وحماية الوطن

ونظمت أكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين ، ندوة تثقيفية عن “ الوعى العام احد دعائم الاستقرار الوطنى” بمشاركة قيادات مركز بحوث الشرطة وخبراء المتخصصين فى هذا الشأن .

وانطلقت فاعليات الندوة بحضور اللواء هانى ابو المكارم مساعد وزير الداخلية وقيادات أكاديمية الشرطة وقادة الفكر والرأى والخبراء المتخصصين .

تجدر الإشارة إلى حرص أكاديمية الشرطة المتواصل إلى تنظيم فعاليات وورش عمل تثقيفية لرفع مستوى الوعى العام لدى المجتمعى وتصحيح المفاهيم ومواجهة مخططات إسقاط الدول وحروب الجيل الرابع.