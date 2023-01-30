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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من الصحة العالمية بشأن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا

كورونا
كورونا

قررت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على حالة الطوارئ القصوى حيال فيروس كورونا “كوفيد-19”، مشيرة إلى أن الوباء يثير القلق على مستوى العالم.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن كوفيد-19 ما زال يشكل حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا.

وأضافت المنظمة أن لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية عبرت عن قلقها بشأن استمرار المخاطر التي يثيرها كوفيد-19.

وحسب وكالة “فرانس برس”، اتبع المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس توصيات لجنة الطوارئ حول كوفيد-19، وهي لجنة خبراء اجتمعت الجمعة للمرة الرابعة عشرة، وفق ما جاء في بيان، وذلك بعدما أبلغ أنه يرى من السابق لأوانه خفض مستوى الطوارئ.

والجمعة الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل أكثر من 40 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الأسبوع الماضي، أكثر من نصفها من الصين.

وقالت المنظمة إنها تلقت بلاغات بأكثر من 170 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس على مدى الـ 8 أسابيع الماضية.

وأضافت: "لا ندعو إلى عودة الإغلاقات وإعاقة حركة السفر العالمية بسبب كورونا"، مضيفة: "لا ننصح بجرعات لقاح إضافية لمواجهة الانتشار الجديد لكورونا".

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