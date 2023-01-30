إعلان من الزمالك بعد ساعات بشأن ضم نجم أسوان

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن عقد مسؤولي النادي جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع إدارة نادي اسوان لحسم صفقة انتقال أحمد بلحاج لاعب الأخير إلى القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن أسوان طلب الحصول على 15 مليون جنيه لبيع بلحاج للأبيض، ويسعى مسؤولو القلعة البيضاء لتقليل الطلبات المادية ومن المنتظر أن يتوصل الطرفان لاتفاق خلال الساعات المقبلة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أسامة نبيه منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة ، بعد الفوز على فيوتشر في مباراة الأمس بمسابقة الدوري المصري الممتاز.