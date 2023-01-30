خبير اقتصادي: معرض ديارنا يوجه رسالة مهمة للمرأة المصرية

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن معرض "ديارنا" بدأ تنظيمه منذ عام 1964، وتحقق الدولة من خلاله عدة أهداف استراتيجية كدعم الصناعات الحرفية وتشجيعها لتوفير فرص العمل الجديدة.

وأضاف جاب الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المعرض له أهمية اقتصادية واجتماعية كونه يدعم تشغيل المرأة التي تمثل نصف المجتمع، موضحا انه شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وتابع أن المعرض تم دعمه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسساتها لكي يشهد طفرة كبيرة من خلال عدد العارضين الذي يتجاوز 500 عارض، إلى جانب مشاركة أكثر من 50 جمعية أهلية.

وأشار إلى أن معرض ديارنا يوجه رسالة للمرأة المصرية حول إمكانية اشتراكها في برامج وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.