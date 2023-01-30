متفحم داخل سيارة .. لغز اطلاق النارعلىمصري في إيطاليا

اعلنت السلطات الايطالية العثور على جثة مصري مقيم هناك بعد اطلاق الرصاص عليه متفحما داخل سيارة موجودة بمنطقة ريف جامبلو بايطاليا .

العثور على جثة مصري في ايطاليا

نشرت صحيفة «ilgiorno» الإيطالية، ان اختبار الحمض النووي أن بقايا الجثمان التي تم العثور عليها في سيارة محترقة تعود إلى مصري يدعى إلى محمد إبراهيم ويبلغ من العمر 44 عامًا.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من عدم وجود دليل رسمي حتى الآن، ولكن يبدو أنه قُتل برصاصة واحدة على الأقل وكان هناك محاولة لمحو كل آثار الجريمة بالنار.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.