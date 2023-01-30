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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

موتوسيكل يطيح بـ 4 أشخاص على طريق الواحات

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 4 أشخاص جراء اصطدام دراجة نارية موتسيكل بهم بطريق الواحات بوابة الفردوس بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق الواحات بوابة الفردوس بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام موتوسيكل بـ4 أشخاص مما تسبب في إصابتهم، وجري نقل المصابين إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

 

فيما تحفظت القوات علي السائق والموتوسيكل المتسبب في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

طريق الواحات بوابة الفردوس النجدة حادث تصادم مدينة 6 أكتوبر

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