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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الجامعة العربية تنظم حفل استقبال للطلبة الأفارقة الحاصلين على منح دراسية

صدى البلد

نظمت الجامعة العربية " الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية"، اليوم /الاثنين/، حفل استقبال على شرف 98 طالبا من 25 دولة إفريقية، حاصلين على المنحة الدراسية التي يخصصها الصندوق سنوياً لصالح الطلبة الأفارقة، وذلك بحضور سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدولهم في جمهورية مصر العربية وهي: إفريقيا الوسطى، السودان، الصومال، جزر القمر المتحدة، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، النيجر، أوغندا، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، تنزانيا الاتحادية، توجو، جنوب السودان، رواندا، زامبيا،غينيا بيساو، غينيا كوناكري، كينيا، ليبيريا، مالاوي، مالي، مدغشقر، موريتانيا ونيجيريا.

وفي بداية الحفل، ألقى السفير محمد صالح العجوزى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية كلمة عبر خلالها، باسم السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية رئيس مجلس إدارة الصندوق، عن الترحيب بكافة الحضور، متمنياً لهم خالص التوفيق والنجاح ومؤكداً دعمه الكامل لكافة الأشقاء في الدول الإفريقية من خلال البرامج المتنوعة والتي تخصص وتنفذ سنوياً لصالح الدول الإفريقية. 

واستعرض العجوزي خطة عمل الصندوق للعام الحالي 2023 والأنشطة التي يعتزم تنفيذها خلال هذا العام تبعاً لأولويات الدول الإفريقية، وتتضمن تقديم 98 منحة دراسية للطلبة الأفارقة بالإضافة إلي تنظيم 33 دورة تدريبية لصالح الكوادر الإفريقية المتخصصة في المجالات العلمية، والتي تنفذ بالدول الإفريقية ذاتها أو بالدول العربية.

بدورهم، أكد الحضور على شكرهم وامتنانهم للأمين العام لجامعة الدول العربية والسفير الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية وكافة العاملين به على هذه اللفتة الطيبة وكذلك على المجهودات التي تبذل سنوياً والتي تدعم التعاون العربي الإفريقي، من خلال الأنشطة التي يقدمها الصندوق، معربين عن سعادتهم بهذه المبادرة التي أتاحت لهم الفرصة للقاء أبناء دولهم من الطلبة الحاصلين على المنح الدراسية مع تمنياتهم بأن ينظم هذا اللقاء سنوياً . 

وأعرب سفير الكاميرون عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي محمدو لبرنغ عن شكره للصندوق لمهمته النبيلة التي تتمثل في بناء الكوادر البشرية الأفريقية التي تحتاج للتأهيل الفني في شتى المجالات، من أجل غد أفضل لأطفال أفريقيا ، مهنئا الطلاب علي قبولهم ومتمنيا لهم التوفيق في دراستهم.
وشكر السفير محمد عرفي مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية الحاضرين ، وتمني لهم التوفيق في دراستهم ، مؤكدا اهتمام مصر بالمساهمة في تأهيل الكوادر الأفريقية.

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