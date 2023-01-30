رسالة خطية من الرئيس الجزائري لأمير الكويت.. تفاصيل

بعث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون برسالة خطية للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وفق ما ذكرت صحيفة المدينة السعودية.



تناولت الرسالة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين والحرص على مواصلة الجهود للدفاع عن قضايا الأمة العربية.

وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، أن الرسالة قام بتسليمها المبعوث الخاص للرئيس الجزائري السفير عبد الحميد عبداوي، خلال استقبال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح له.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية، من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفق ما ذكرت صحف سعودية.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط، تتعلق الرسالة بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.