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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2006 يفوز على البنك الأهلي بثلاثية في بطولة الجمهورية

أهلي 2006
أهلي 2006

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ على ضيفه البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٤ من بطولة الجمهورية.

افتتح عمر معوض التسجيل للأهلي بتسديدة رائعة بباطن القدم من خارج منطقة الجزاء، قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد أحمد سعد «شيبا» الهدف الثاني بمقصية رائعة، وقلص البنك الأهلي الفارق، قبل أن يسجل حسام عادل الهدف الثالث برأسية، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٣ - ١.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٦» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فتحي مصطفى.

الدفاع: محمد طارق - مازن أحمد - عبد الله طاهر - محمد رضا.

الوسط: يوسف إسلام - محمد أحمد سعد «شيبا» - هشام مصطفى - إبراهيم عادل - عمر معوض.

الهجوم: حسام عادل.

وشارك آدم سمير بدلًا من إبراهيم عادل، وأحمد عابدين بدلًا من عبد الله طاهر، وعبد الرحمن هشام بدلًا من شيبا، وفارس الشافعي بدلًا من محمد رضا.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٦» رصيده إلى ٣١ نقطة، من الفوز في ٩ مباريات والتعادل في ٤ مباريات، والخسارة في مباراة واحدة، حيث تعادل مع المصري ٢ - ٢، وفاز على وادي دجلة ٦ - صفر، وعلى فيوتشر ٤ - ١، وتعادل مع بتروجت سلبيًا، وفاز على الزمالك ٢ - ١، وعلى إنبي ١ - صفر، وعلى المحلة ٣ - صفر، وتعادل مع سيراميكا كليوباترا سلبيًا، وخسر أمام زد صفر - ١، وفاز على المقاولون ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي ٢ - ١، وعلى حرس الحدود ٢ - صفر، وتعادل مع سموحة ١ - ١، وفاز على البنك الأهلي ٣ - ١، مسجلًا ٢٩ هدفًا مقابل ٩ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٦ كلا من سيد غريب مديرًا فنيًّا، ومحمد حافظ مدربًا مساعدًا، وأيمن هريدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

 

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب الأهلي بمدينة نصر بطولة الجمهورية عمر معوض فتحي مصطفى

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