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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"أوكرانيا ستسحق"؟.. صحيفة “آسيا تايمز” تكشف موعد هزيمة كييف ونهاية الحرب

حرب روسيا أوكرانيا
حرب روسيا أوكرانيا

قالت صحيفة “آسيا تايمز”، إنه على الرغم من تعهدات دول حلف الناتو بتقديم أسلحة ثقيلة، فإن أوكرانيا لن تكون قادرة على الصمود أمام الجيش الروسي لفترة طويلة.

سيتم سحق أوكرانيا خلال الأشهر الـ6 المقبلة

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن "اللوجستيات والجغرافيا والحساب لا تزال مهمة في العمليات العسكرية. لسوء الحظ بالنسبة لكييف، هذه العوامل تعمل الآن ضدها. سيتم سحق أوكرانيا خلال الأشهر الـ6 المقبلة بهجوم روسي تم الاعداد له”.

وأضافت: “قرر حلف الناتو، الذي يرغب في منع الهزيمة الكاملة للجيش الأوكراني، نقل الدبابات”.

وأشارت إلي أن عمليات التسليم الجديدة لن تساعد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ولكنها ستؤدي فقط إلى خسائر كبيرة.

وقالت “آسيا تايمز”: “بالنظر إلى الإطار الزمني، وهشاشة سلاسل التوريد التابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، ومدى تأثر خطوط الدفاع الأوكرانية المتوترة والمستنفدة بالفعل تحت ضغط روسي محدود، لا يسع المرء إلا أن يتساءل عما إذا كانت إجراءات حلف الناتو هذه مضللة وخطيرة وحتى غير مجدية”.

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وحذرت الصحيفة من أن أمريكا كانت تطلب بشكل أساسي من الأوكرانيين إرسال دبابات إليهم لا يمكنهم عمليًا استخدامها والحفاظ عليها في لحظة يائسة من قتال القوات الروسية الأكبر.

وقالت: "سوف يستنفد حلف الناتو مخزوناته من الأسلحة والخزانة وسيجعل العالم على شفا صراع عالمي آخر بين القوى العظمى، وكل ذلك عبثًا".

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