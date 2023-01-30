جريمة داخل حضانة.. حقن طفلة بعقار مجهول

قدمت مذيعة موقع صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن قضية أثارت القلق والذعر في محافظة الغربية بعد تقديم أب لبلاغ يتهم فيه مسئولي إحدى الحضانات في المحافظة بسبب إعطاء طفلته عقار مجهول المصدر أثناء تواجدها في الحضانة.

شهدت منطقة سيجر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الذعر والرعب الشديدين بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ حقن طفلة تدعي "عائشة محمد "لم يتجاوز عمرها 4 سنوات بعقار أو مصل طبي مجهول علي أيدي العاملين داخل حضانة الأمر الذي أثار حفيظة ولي أمرها ودفعه إلي التقدم ببلاغ رسمي ضد مسئولي الحضانة للمطالبة بالقصاص والتأكد من نوعية المصل المعطي بواسطه وخز حقنه تم أعطاءها للطفلة خلال فعاليات اليوم الدراسي داخل الحضانة المذكورة.

شاهد الفيديو



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بإبلاغ المدعو "محمد إبراهيم" يتهم معلمة تدعي "منه .م" ومسئولي حضانة كائنة بمنطقة سيجر بنطاق دائرة القسم بإعطاء طفلته الصغرى "عائشة" حقنة تحوي مصل طبي مجهول علي حسب ما ذكر في بلاغه.

شاهد ايضا

في ذات السياق أفاد والد الطفلة في لقاء مصور فيديو أنه ابنته تعرضت للآلام واوجاع بسبب إعطاؤها حقنه تحوي مواد مطهرة لافتا بقوله "أجرينا فحوصات طبية داخل مستشفى المنشاوي العام بطنطا كشفت عن وجود وخز في الجزء الخلفي من مؤخرة الطفلة دلاله علي حقنها " مشيرا أن مسئولي الحضانة أنكروا الواقعة كي لا يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية.