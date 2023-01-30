الزمالك يضم لاعب أسوان أحمد بلحاج إعارة لمدة ستة أشهر

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن توصل مسؤولي القلعة البيضاء لاتفاق مع إدارة نادي أسوان بالحصول على خدمات المغربي أحمد بلحاج جناح ممثل الصعيد في الدوري الممتاز.

وأشار المصدر إلي أن اللاعب سوف ينضم لنادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 4 ملايين جنيه، مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب مقابل 10 ملايين جنيه.

كان الزمالك أرسل عرضا لضم اللاعب من أسوان وشهدت الساعات القليلة الماضية مفاوضات بين الناديين بشأن المقابل المادي قبل التوصل لاتفاق يرضي الطرفين.

ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد إرسال قيمة الصفقة لنادي أسوان.