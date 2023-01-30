رفع 33 حالة إشغال بمركز ومدينة أبوحماد في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تنظيم حملات يومية لرفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح الطريق أمام الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدن،.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ وتكليفات رئيس مركز ومدينة أبو حماد بضرورة متابعة ورفع الاشغالات بالشوارع والميادين شنت رئاسة المركز حملة مكبرة بقيادة المحاسب خالد أمين نائب رئيس المدينة لرفع لرفع الاشغالات والباعة الجائلين لفتح حركة المرور امام حركة المرور.

أكد خالد أمين جمعة نائب رئيس مركز ومدينة ابوحماد انه أسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 33 قطعة اشغال متنوعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وتواصل رئاسة المركز حملاتها المستمرة لرفع الإشغالات ومتابعة الأعمال الجارية بمختلف الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز.