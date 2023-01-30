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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورش رسم وحكى وقراءة لأطفال العريش بثقافة شمال سيناء

صدى البلد

 قام وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي الكاتب محمد نبيل ،بالتوجه لشمال سيناء للقيام بجولة تفقدية والمرور علي المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة شمال سيناء. 

 تضمن المرور توجهه لقصر ثقافة العريش لمتابعة سير العمل ويتزامن في نفس الوقت متابعة للورش الفنية للاطفال والوقوف على مدى جدية الانشطة الثقافية المتنوعة والمقدمة لاهالى مدينة العريش بشمال سيناء وكذلك انشطة نادي المرأة المقامة ضمن خطة الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة بالإضافة إلى أعمال تطوير مكتبة العريش  العامة لتكون فى شكل حضارى يتناسب واحتياجات اهالى العريش.

صحبه فى الجولة التفقدية  أشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء ومحمود حنفى مدير الادارة القانونية، و أشرف عصام مدير ادارة الصيانه ومحمود عمارة مسئول الشئون الهندسية ومحمد حسنى أخصائى الأمن ومحمد محروس ووليد هيصم من اقليم القناة وسيناء الثقافى.

كما التقى رئيس الاقليم بالزملاء بفرع ثقافة شمال سيناء للوقوف على  حل المشكلات التى قد تقابلهم اثناء تقديم الخدمة الثقافية لاهالى شمال سيناء وناقش معهم خطة تطوير العمل بثقافة شمال سيناء.

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