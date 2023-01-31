عماد رشاد يكشف كواليس العطار والسبع بنات.. فيديو

أكد الفنان عماد رشاد، أنه استفدت من تجربة مسلسل “أهلا بالسكان”، مشيرا إلى أنه تم تناول مشاكل حقيقية، مما كان السبب في نجاح المسلسل، وتعلق الناس به.

وقال عماد رشاد، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن أهم الأعمال المفضلة له “مسلسل العطار والسبع بنات، ومسلسل عائلة شلش”، مؤكدا أن دوري أمام نور الشريف في العطار والسبع بنات كان رئيسي، وكنت أؤدي دور شر فقلت للأستاذ محمد النقلي أنا هغير فى الدور لأنى مقدرش أقعد 30 حلقة أقرف نور الشريف، الناس تقتلنى فى الشارع".

كان دور هايل ومتميز

وتابع الفنان عماد رشاد، أن من ضمن الأعمال التي أعتز بها دورى مع الفنانة يسرا فى مسلسل "أحلام سعيدة" كان دور هايل ومتميز"