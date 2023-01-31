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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تنهي إعلانات الطوارئ الخاصة بـ تفشي كورونا في 11 مايو

بايدن
بايدن

قالت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن يوم الاثنين إنها ستنهي إعلانات الطوارئ الخاصة بـ كورونا في 11 مايو ، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من فرض الولايات المتحدة إجراءات وبائية شاملة للحد من انتشار المرض.

تم وضع حالة الطوارئ الوطنية وطوارئ الصحة العامة (PHE) لـ  كوفيد 19 في عام 2020 من قبل الرئيس آنذاك دونالد ترامب. 

قام بايدن مرارًا بتوسيع الإجراءات ، والتي تسمح لملايين الأمريكيين بتلقي الاختبارات واللقاحات والعلاجات مجانًا.

وقال مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض في بيان إن الإعلانات ، التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في الأشهر المقبلة ، سيتم تمديدها مرة أخرى حتى 11 مايو ثم إنهائها.

وقال مكتب الإدارة والميزانية في بيان سياسة الإدارة 'هذا التصفية سيتماشى مع التزامات الإدارة السابقة بإعطاء إشعار قبل 60 يومًا على الأقل قبل إنهاء PHE'.

كانت الحكومة تدفع مقابل لقاحات كورونا وبعض الاختبارات وبعض العلاجات بموجب إعلان PHE. عند انتهاء صلاحيتها ، سيتم تحويل هذه التكاليف إلى التأمين الخاص والخطط الصحية الحكومية.

ستنهي صلاحية PHE أيضًا التوجيهات ، المعروفة باسم العنوان 42 ، التي تطرد المهاجرين من نيكاراغوا وكوبا وهايتي الذين تم ضبطهم وهم يعبرون الحدود الأمريكية المكسيكية عائدين إلى المكسيك.

قال OMB في بيان منفصل إن بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون مقترح في الكونجرس الأمريكي يقضي على تفويضات لقاح  كوفيد 19 لمقدمي الرعاية الصحية الذين يعملون على برامج فيدرالية معينة.

أظهرت بيانات حكومية أن حالات الإصابة بكوفيد -19 آخذة في الانخفاض في الولايات المتحدة ، على الرغم من استمرار وفاة أكثر من 500 شخص يوميًا بسبب المرض.

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