أحمد صالح: "بلحاج" إضافة قوية للزمالك .. ورحيل فيريرا قرار صائب

أكد أحمد صالح نجم فريق الزمالك السابق أن قرار رحيل البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق لفريق الزمالك قرار صائب جداً من قبل مجلس الإدارة بالنادي الأبيض.

وقال أحمد صالح نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"من وجهة نظري أن قرار مجلس إدارة نادي الزمالك برحيل البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق لفريق الزمالك قرار صائب جداً بعد سلسلة من الأزمات داخل الفريق".

وأضاف: "صفقة أحمد بلحاج لاعب فريق أسوان إضافة قوية لنادي الزمالك ومكسب فني كبير في الفترة القادمة ".