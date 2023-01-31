عماد رشاد: تجربتي في الفوازير رائعة ونيللي تلقائية وشريهان منظمة جدا

قال الفنان عماد رشاد عن بدايته الفنية إن أول سهرة تليفزيونية كانت مع المخرج محمد فاضل وحصلت على ١٢ جنيها، وأول ظهور لى فى التمثيل أحصل على دور المثالى.

وأشار إلي أن تجربته مع الفوازير كانت رائعة وممتعة وأن النجمات نيللى وشريهان قامات فنية كبيرة والمخرج الكبير فهمى عبد الحميد استفدت منه كثيرا، مشيرا بأن نيللي تلقائية، ولكن شريهان أكاديمية بتبقى منظمة شغلها.

وعن تجربته بمسلسل "أهلا بالسكان ". قال: كانت كل مشاكل العمارة حقيقة علشان كده الناس حبت المسلسل أوي.

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس، أن من الأعمال المفضلة عنده مسلسل "عائلة شلش" مع صلاح ذو الفقار وليلي طاهر، ومسلسل العطار و السبع بنات مع القدير نور الشريف، وكان لى موقف لا أنساه خاصة أن دوري مع لما قرأته وكان دورا رئيسيا أمام نور الشريف وكان شريرا فقولت للأستاذ محمد النقلي أنا هغير فى الدور لأنى مقدرش أقعد ٣٠ حلقة أقرف نور الشريف الناس تقتلنى فى الشارع ده نور الشريف و هنعمله شرير ابن أمه فى قالب كوميدى شوية.

وأيضا دورى مع الفنانة يسرا فى مسلسل "أحلام سعيدة " كان دور هايل ومتميز جدا وقريب من قلبي.