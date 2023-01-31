قبل زيارة بلينكن.. 6 مطالب يحملها الرئيس الفلسطيني إلى الإدارة الأمريكية| تفاصيل

جهزت السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مجموعة من المطالب التي من المتوقع أن تعرضها على وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته إلى رام الله، اليوم الثلاثاء.

وقد أعدت السلطة الفلسطينية مجموعة المطالب التي تنص على وقف الإجراءات أحادية الجانب الإسرائيلية، ووقف خطط الترويج للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية، ووقف اقتحامات الجيش الإسرائيلي إلى المدن الفلسطينية، ولجم اعتداءات وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وإلغاء العقوبات التي أعلنها الكابنيت بما في ذلك اقتطاع أموال الضرائب، وتقديم أفق سياسي لحل النزاع.

ومن المتوقع أن يقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه المطالب إلى وزير الخارجية الأمريكي لتعزيز الإجراءات لمنع المزيد من التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

من جانبه، قال مسئول إسرائيلي لصحيفة "إسرائيل اليوم"، إن إذا كان لدى الرئيس محمود عباس انطباع بأنه يتم اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ هذه المطالب، فسوف يفكر في إعادة التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل.

وأضاف المصدر الفلسطيني، أن السلطة الفلسطينية محبطة من الموقف الأمريكي، الذي يتضمن من جهة بيانا عاما يؤيد حل الدولتين وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، بينما على الجهة الأخرى لا توجد إجراءات عملية لدعم ذلك.