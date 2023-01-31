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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير البترول يناقش مع السفير الأسترالي تعزيز التعاون بمجالات التعدين والطاقة الخضراء

صدى البلد

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور أكسل وابنهورست، السفير الأسترالى الجديد بالقاهرة، حيث تم بحث سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك، خاصة فى مجالات التعدين والغاز والطاقات الخضراء، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الثروة المعدنية فى مصر، وتنامى دور مصر كدولة مصدرة للغاز الطبيعى.

وخلال اللقاء، استعرض الملا التطورات التى شهدها قطاع التعدين فى مصر خلال السنوات الأخيرة فى ضوء الإصلاحات التى تم تنفيذها بهذا القطاع لتهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين، مشيراً فى هذا الصدد إلى الإصلاحات التشريعية وتعديل النموذج المالى وغيرها من الإصلاحات التى ساعدت على جذب شركات عالمية ومصرية جديدة للاستثمار فى البحث عن الذهب والمعادن من خلال المزايدة العالمية الناجحة التى تم طرحها واجتذبت أكثر من 10 شركات تشارك باستثماراتها فى صناعة التعدين المصرية.

وأكد الوزير توافر مقومات الجذب الاستثمارى اللازمة لنجاح الأنشطة التعدينية، وفى مقدمتها البنية التحتية المتطورة والممتدة التى  توسعت الدولة فى إنشائها على مدار السنوات الأخيرة، مشيراً فى هذا الإطار إلى المطارات والموانئ وشبكات الطرق المتميزة بالقرب من المناجم وتوافر مصادر الطاقة،  بالإضافة إلى الكوادر التعدينية المؤهلة التى تعد ركيزة أساسية فى نجاح الخطط والمشروعات.

وقال الملا إن تزايد مصداقية قطاع البترول لدى شركات البترول العالمية يعطى ثقة ودلالة إيجابية لدى شركات التعدين العالمية بأن القطاع يحترم تعاقداته مع شركائه الأجانب، منوها إلى وجود فرص كبيرة لتبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال التعدين.

من جانبه، أشاد السفير الأسترالى بتوالى تحقيق الاكتشافات الغازية فى مصر خلال السنوات الأخيرة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز وتنامى دور مصر كدولة مصدرة للغاز الطبيعى ونجاحها فى تغطية جانب من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعى، خاصة أنها الدولة الوحيدة فى منطقة شرق المتوسط التى تمتلك محطات لإسالة وتصدير الغاز، ما يعزز مكانتها الإقليمية فى صناعة الغاز الطبيعى، مشيراً إلى تطلع بلاده للتعاون مع مصر فى مجالات الغاز والتعدين والهيدروجين ، وسعى الشركات الأسترالية للتعرف على الفرص الاستثمارية فى هذه المجالات فى مصر.

وشهد اللقاء استعراض مشاركة شركة “بى إتش دى” الأسترالية، والتى اندمجت مؤخراً مع شركة “وود سيد” الإنجليزية، مع شركة “شيفرون” فى مناطق امتيازها بالبحر المتوسط فى مصر.

ووجه الملا الدعوة للسفير الأسترالى للمشاركة فى النسخة القادمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2023"، والذى سيتم عقده منتصف الشهر القادم.

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