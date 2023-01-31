انطلاق فعاليات التدريب للتميز الجامعي بدمياط

أطلق الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط إشارة بدء فعاليات التدريب للمقيمين لجائزة التميز الحكومي بالجامعة من خلال تنظيم ورش عمل لتدريب المقيمين من الجهاز الإداري حسب توجيهات وزارة التخطيط، بحضور الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس فريق إدارة الجوائز الداخلية بالجامعة والدكتور محمد عمران مسئول التقييم بفريق الجامعة للجوائز الداخلية ومنة الله جمال الباز مسئول الدعم اللوجستي .

رحب رئيس الجامعة بالحضور وعلى رأسهم السادة المدربين من وزارة التخطيط وهم الدكتور حازم شرف الدين حافظ شرف الدين و والدكتورة محمد عبد السلام محمد والدكتورة إسراء حسن صدقي

وأكد رئيس الجامعة، أن جامعة دمياط كانت سباقة في هذه اللقاءات ودعم المتميزين في مختلف المجالات ,وبدأت الفكرة بالجامعة في أكتوبر 2017.، والبرنامج التدريبي يأتي انطلاقا من حرص إدارة الجائزة على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 لدعم جهود الدولة نحو مسيرة التطوير للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز تنافسية وريادة الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة،ثم بدأت أولى التدريبات والتي تشمل وهي :

دعم تنافسية الدولة المصرية وتحسين جودة حياة المواطن، فرص التحسين لتحقيق المزيد من التقدم بما يتماشى مع رؤية مصر 2030

وجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من 30 يناير إلى 1 فبراير 2023 بمبنى الإدارة العامة لجامعة دمياط ، ويهدف البرنامج إلى نشر وتعزيز ثقافة التميز والعمل على بناء قدرات الكوادر الحكومية من خلال مشاركة المعرفة بأحدث التطورات والمفاهيم المتعلقة بمنظومة التميز فى تقديم الخدمات الحكومية من خلال التركيز على عدة محاور منها الربط الاستراتيجي والقيادة ،التركيز على المتعاملين، تجربة المتعامل، الخدمات وقنوات تقديمها، كفاءة الخدمة والابتكار ،الموارد البشرية، التكنولوجيا المتكاملة

مع استعراض أفضل الممارسات في كل محور وكيفية تطبيقها داخل مركز الخدمة .

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