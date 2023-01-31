زيارة بلينكن للشرق الأوسط والناتو إلى آسيا.. ماذا يريد الغرب من العالم؟

تصدرت زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وزيارات حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى الدول الأسيوية لمواجهة تهديدات الصين وكوريا الشمالية.

ووفقا للمعلومات، فقد تتحول التوترات بين إسرائيل وفلسطين إلى حرب صاروخية واسعة النطاق، كما قال خبراء قابلتهم صحيفة إزفستيا الروسية.

زيارة بلينكن للشرق الأوسط

وتزامنت جولة التصعيد الجديدة مع جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الشرق الأوسط، ومع ذلك يقول الخبراء إن واشنطن ليس لديها نفوذ كاف للتأثير على الوضع.‏

‏وقد اندلع هذا التصعيد الأخير بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في 26 يناير الماضي في مدينة جنين الفلسطينية، والتي خلفت تسعة قتلى، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وفي 27 يناير، أودى هجوم ناري في القدس الشرقية بحياة سبعة إسرائيليين، وأسفر هجوم إطلاق نار اندلع في وقت لاحق في موقع مدينة داود الأثري عن إصابة اثنين، كما تم إطلاق صواريخ من قطاع غزة واعترضتها الدفاعات الجوية الإسرائيلية.‏

‏ويعتقد سيرجي ميلكونيان، الباحث في معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أنه إذا قررت إسرائيل تنفيذ عملية أوسع نطاقا مما حدث في جنين وغزة، فقد يتصاعد الوضع إلى مستوى تستخدم فيه حماس والجهاد الإسلامي الصواريخ.

ووفقا لميلكونيان، فأن الاجتماع المزمع لوزير الخارجية الأمريكي مع القيادة الفلسطينية يوضح أن خفض التصعيد مهم لواشنطن، ومن الصعب القول مدى نجاح هذه الجهود الذي يعتمد على توازن القوى داخل السلطات الفلسطينية.‏

‏وفي الوقت نفسه، فإن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليس القضية الوحيدة على جدول أعمال بلينكن، بل يخطط أيضا لمناقشة دعم واشنطن لإسرائيل في ضوء التهديدات القادمة من طهران، وهذا جانب شاق، بالنظر إلى الهجوم الأخير على منشأة عسكرية في إيران.

كما أن ظهور جبهة مواجهة أخرى لن يصب في مصلحة الولايات المتحدة، كما أشار الباحث الاستشراقي، رولاند بيدجاموف.

وأضاف الخبير الروسي: "يبدو أن الولايات المتحدة مهتمه أكثر بتعزيز الضغط على إيران وزيادة التوترات على هذا المسار، لكنهم لا يريدون جلب الأمور إلى مواجهة عسكرية".

ومن وجهة نظره، سيكون التركيز على استمرار الضغط على طهران، لكن الأمر لا يتعلق بالأنشطة العسكرية بين إيران وإسرائيل في هذه المرحلة.‏

زيارات حلف الناتو شرق آسيا

‏ومن جهه آخري، كثفت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أنشطتهما في شرق آسيا، وفي 30 يناير، شرع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في رحلة إلى كوريا الجنوبية والفلبين، بينما وصل الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إلى كوريا الجنوبية في 28 يناير.

ويشعر البنتاجون بالقلق إزاء سياسات الصين وترسانتها النووية لكوريا الشمالية وكذلك تجارب الصواريخ الباليستية، وستولتنبرج بدوره دعا سيول إلى زيادة إمدادات الذخيرة إلى أوكرانيا، وفق ما يكتب ‏‏فيدوموستي‏‏.‏

‏وتقدم الولايات المتحدة معلومات حول تصدير الأسلحة المزعوم لكوريا الجنوبية إلى الأمم المتحدة، ويشتر البيت الأبيض‏ ‏إلى زيارة أوستن إلى كوريا الجنوبية إلى أن الولايات المتحدة كانت نائمة على عجلة القيادة بينما كانت كوريا الشمالية تصعد لعبتها، وفقا لما أشار إليه باحث بارز في معهد الدراسات الأمريكية والكندية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، فلاديمير فاسيلييف.

وبينما كانت الولايات المتحدة تركز على أوكرانيا، أجرت بيونج يانج عمليات إطلاق صواريخ وبدأت تتحدث عن استئناف التجارب النووية، ومع ذلك قد تكون رحلة أوستن مرتبطة أيضا بالأزمة الأوكرانية.

وتواجه الولايات المتحدة صعوبات في إرسال أسلحة إلى أوكرانيا لذا من المحتمل أن يسعى لضمان إمدادات الأسلحة الكورية الجنوبية إلى أوكرانيا، ومع ذلك من السابق لأوانه الحديث عن خطط الولايات المتحدة لإنشاء منظمة شبيهة بحلف شمال الأطلسي في المنطقة.‏

‏كما لن يتم تأسيس "الناتو الآسيوي" كمنظمة موحدة، كما يقول فلاديمير نيليدوف، الباحث في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، وذلك لأن مستوى التضامن بين دول المنطقة ليس مرتفعا كما هو الحال في أوروبا ولا تزال هناك تناقضات تاريخية بين اليابان وكوريا الجنوبية.‏

و‏في غضون ذلك، كانت جولة أمين عام الناتو تهدف أيضا إلى تعزيز إمدادات الأسلحة للجيش الأوكراني، حيث في العام الماضي، كثفت كوريا الجنوبية بالفعل صادراتها العسكرية عدة مرات إلى بولندا، وفقا للأستاذ المشارك في قسم الدراسات الشرقية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، ‏‏إيليا دياتشكوف‏‏.

ويدرك الكوريون الجنوبيون بوضوح أن ذخيرتهم يتم إرسالها إلى أوكرانيا من بولندا وأن دباباتهم ومدافع الهاوتزر الخاصة بهم تحل محل الأسلحة التي تم توفيرها للجيش الأوكراني في وقت سابق. وفقا لدياتشكوف.

وعلى الرغم من الافتقار إلى الحماس لدعم أوكرانيا مباشرة من خلال إمدادات الأسلحة، لا يمكن لأحد أن يضمن أن الكوريين الجنوبيين سيقاومون القيام بذلك، كما تعد الولايات المتحدة هي أقرب حليف عسكري لكوريا الجنوبية، هذه الحقيقة تؤثر حتما على أنشطة سياستها الخارجية وحريتها في المناورة من حيث صنع القرار.‏