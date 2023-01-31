بالأسماء.. تعليم دمياط تعلن نتيجة مسابقة أفضل مشروع خدمة عامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، نتيجة مسابقة أفضل مشروع خدمة عامة، على مستوى المحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٢_٢٠٢٣م.

جاءت النتيجة كالتالي المرحلة الابتدائية.

١- فوز نهـاد الزينــي، مدرسة الإيمان الإسلامية الخاصة الابتدائية بإدارة دمياط التعليمية بالمركز الأول.

٢- فوز ثناء عيد العشماوي مدرسة السيدة خديجة الابتدائية بإدارة دمياط الجديدة التعليمية بالمركز الثاني.

٣- فوز عبد المنعم عبد المنعم عيد مدرسة أبو العز الابتدائية المشتركة بإدارة ميت أبو غالب التعليمية بالمركز الثالث..

والمرحلة الاعداديه ، فوز إيمان محمد زياده مدرسة المتميزة الرسمية للغات الإعدادية بإدارة دمياط الجديدة التعليمية بالمركز الأول.

٢. فوز انتصــــــــار عـــــــــوض مدرسة الإيمان الإسلامية الخاصة الإعدادية بإدارة دمياط التعليمية بالمركز الثاني.

٣- فوز نجوى محمد الدسوقي الشربيني مدرسة السرو الإعدادية بنات بإدارة السرو التعليمية بالمركز الثالث.

بينما المرحلة الثانوية.

١- فوز إيناس أحمد جاويش مدرسة رياض الصالحين الثانوية بإدارة دمياط الجديدة التعليمية بالمركز الأول.

٢- فوز إيناس حسن عــــــرفة مدرسة حمزه السنباطي الثانوية بنات بإدارة السرو التعليمية بالمركز الثاني.

٣- فوز انجي عبد المجيد عبد الخالق مدرسة أمام ناصف الثانوية بنات بإدارة الزرقا التعليمية بالمركز الثالث.

وهن علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الاخصائيين الاجتماعيين الفائزين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز، معربا عن امتنانه لجهود كل من ساهم وساعد في المسابقة المقامة تحت إشراف عبد العليم جمعة وكيل المديرية و يحيي توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية وا. علاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية وا. هالة مردان مسئول التربية الاجتماعية.