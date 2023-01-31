سحب رعدية وأمطار غزيرة.. ماذا سيحدث بالطقس اليوم ؟

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول أخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس حيث قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم، ستشهد عودة للأجواء الشتوية من جديد بعد حالة الاستقرار التي شهدتها درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، حيث كانت تسود أجواء دافئة على جميع الأنحاء، دون وجود أي ظواهر جوية تؤثر على حركة المواطنين

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود البلاد اليوم، طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.



ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، والتى تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية..لمزيد من التافصيل تابعونا من خلال الفيديو

