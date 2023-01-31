تحديد مصنع المسيرة.. إعلان عاجل من إيران بشأن هجوم أصفهان

حددت قوات الأمن الإيرانية، الشركة المصنعة للطائرات المسيرة التي استُخدمت لمهاجمة منشأة وزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان.

وقالت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، نقلاً عن مصادر مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، "من خلال تحليل مكونات جسم الطائرة بدون طيار ومحركاتها وأنظمة الطاقة والملاحة ومقارنتها مع العينات الموجودة، تم تحديد الشركة المصنعة للطائرات بدون طيار بدقة".

وفي الوقت نفسه، لم تحدد وكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية الشركات المصنعة المعنية.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن إسرائيل هاجمت المصنع العسكري لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان بمساعدة طائرات مسيرة.

وفي وقت سابق، حذر دبلوماسيون إيرانيون من أن العمل العسكري الأمريكي ضد بلادهم قد يخاطر ببدء حرب مفتوحة، وفقًا لمجلة “نيوزويك” الأمريكية.

وكانت هناك تكهنات حول تورط واشنطن المحتمل في هجوم بطائرة بدون طيار على مصنع عسكري إيراني.

وقالت البعثة الدائمة لطهران لدى الأمم المتحدة لمجلة “نيوزويك”، إن “استخدام الخيار العسكري على أي مستوى يعني دخول الولايات المتحدة في الحرب”.

وبحسب البيان، تعتبر إيران حاليًا مثل هذا الاحتمال ضعيفًا.

وأضافت أنه إذا أخطأت الولايات المتحدة في الحسابات وبدأت الحرب، فإن العواقب ستكون خطيرة على المنطقة والعالم الأوسع، وستتحملها واشنطن.

وجاءت هذه التصريحات بعد هجوم على منشأة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان وسط البلاد مساء السبت.

وذكرت العديد من المنافذ الإخبارية، بما في ذلك وول ستريت جورنال وجيروساليم بوست، أن إسرائيل شنت الضربة من داخل إيران.

وزُعم أن الهجوم شمل ثلاث طائرات مسيرة صغيرة تحمل عبوات ناسفة.

وعادة لا تؤكد إسرائيل ولا تنفي المزاعم بارتكاب عمليات ضد إيران، على الرغم من الاشتباه في قيامها بعدد من الهجمات التخريبية واغتيالات المسؤولين والعلماء الإيرانيين.