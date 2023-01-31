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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش أول مرة.. لماذا اعتذرت أصالة عن التدخين وأنكرت اعتياده؟

أصالة
أصالة

تعرضت الفنانة أصالة خلال الأيام الماضية لموجة شديدة من الانتقادات، بعد ظهورها في فيديو من كواليس تصوير العروض المباشرة لبرنامج  Saudi Idol، وهي تمارس عادة التدخين.

 

عن طريق الخطأ انتشرت أدخنة التدخين حول أصالة، في فيديو كانت تستعرض فيه صديقتها المقربة أحلام فستانها ومجوهراتها، ولم تكن تتخيل أن هذه الثواني ستكون كفيلة بتعرضها للانتقادات، وإضفاء بعض الكآبة على محاولاتها للاستمتاع بحياتها خلال الفترة الحالية. 

أصالة

تختلف أحلام عن أصالة كونها تفعل ما ترغب به في حياتها ولا تعبأ بآراء الآخرين، لكن المطربة السورية اعتادت الاعتذار، والتراجع عن تصرفاتها رغم أنها امرأة حرة تبلغ من العمر 53 عاما. 

 

نشرت أحلام تغريدة تدافع فيها عن أصالة، وقالت فيها إنها إنسانة عفوية وتحترم جمهورها، وإلا كانت دخنت على الهواء ولكن الفيديو تم تصويره في الكواليس، دون احترام لخصوصيتها. 

وأكدت أحلام على شيء ضروري وهو أن:" الكل يدخن"، وأصالة ما سوت شيء عظيم، وهو موقف شجاع من مطربة تتمتع بشهرة ومكانة في العالم العربي لا تقل عن زميلاتها بل تزيد في كثير من الأحيان. 

 

وفي المقابل تراجعت أصالة ووضعت نفسها في موقف الدفاع باعتذارها عن عادة تستمر عليها منذ سنوات طويلة، وليست بمفردها، بل ابنتها "شام الذهبي" أيضا تدخن أمام الجميع وفي مناسبات عامة وهو حق مكفول لهما تماما. 

 

وقالت  أصالة:" أعتذر عن تصرفي وما كان المفروض أشرب فيب قدام الناس.. بس كان وقت التصوير طويل وأخذت من صديقة موجودىة.. بكرر اعتذاري ورح كون أخرص على صورتي اللي كلنا سوا شكلناها". 

 

الثوابت أن التدخين عادة مضرة، تضر صاحبها ومن يجالسه، ولكن أصالة ليست الفنانة الوحيدة التي تمارسها، وحرص الكثيرين والكثيرات على إخفائها يكون بسبب الانتقادات فقط، وأن تعليقات السوشيال ميديا لا ترحم. 

 

أصالة وحدها مسئولة عن الحفاظ على صحتها وصوتها، وكثرة التراجع عن مواقفها وقراراتها لا تدعم صورتها أمام الجمهور، فماذا لو كان هذا الفيديو تم التقاطه لمغني أو مطرب رجل.. وهم كثر! 

أصالة

منذ 8 سنوات ظهرت أصالة وهي تدخن السجائر في عزاء شقيقها، "أيهم"، وأعلنت فيما بعد أنها أقلعت عن هذه العادة، لكن قد تضطر للعودة إليها وهو قرارها الخاص والمكفول تماما. 

أصالة التدخين Saudi Idol أزمات أصالة شام الذهبي

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