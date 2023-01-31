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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جناح سك العملة بمعرض الكتاب: لدينا ميداليات للحقب الزمنية المختلفة للقاهرة التاريخية

جناح سك العملة بمعرض
جناح سك العملة بمعرض الكتاب

أكد صلاح الباشا مسؤول جناح مصلحة سك العملة بمعرض الكتاب، أن  مصر دولة عريقة في سك العملة  على مدار التاريخ.

 

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وقال صلاح الباشا في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة " ، :"   دار السك منوط بها سك العملة من عملات متداولة وعملات تذكارية وميداليات تذكارية ".

 

وتابع صلاح الباشا:"  نقوم بتأريخ التاريخ في مصر عن طريق العملات التذكارية"، مضيفا:" قمنا بسك عملة تذكارية خاصة بقمة المناخ في شرم الشيخ ".

 

وأكمل صلاح الباشا:" ميداليات تذكارية عن تاريخ مصر ومنها مجموعة خاصة بفترة حكم محمد علي  والملوك الذين حكموا مصر ".

 

ولفت صلاح الباشا :"  لينا عملات تذكارية خاصة بتاريخ مصر كله، ولدينا ميداليات تمثل الحقب الزمنية المختلفة للقاهرة التاريخية".

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