عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لست مخولا بالرد ..رد فعل وزير الخارجية الأمريكي على زيارة نظيره الروسي لـ مصر

سيد علي
سيد علي

شارك المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكي صامويل وربيرج، الإعلامي سيد علي، في  مداخلة لبرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم».

وقال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكي صامويل وربيرج: “أنا لست مخولا بالرد على زيارة وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة”.

وتابع أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة، تأتي في إطار العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر والفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف، أن بلينكن ناقش مع المسئولين المصريين كل الملفات الإقليمية المهمة، وأبرزها: الأوضاع في ليبيا والسودان، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وسد النهضة.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة لم تنجح في التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، قائلًا إن الإدارة الحالية، تبذل نفس الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضح متحدث الخارجية الأمريكية، أن الإدارة الحالية مستعدة للعب دور تقني فني إيجابي بين الدول الثلاث، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص للاتحاد الإفريقي، يجري زيارات للعواصم؛ القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، ويستمع لكل الأطراف.

ولفت إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة مهمة، مؤكدًا أن اللقاءات والاجتماعات التي انعقدت بين بلينكن والرئيس عبدالفتاح السيسي، وسامح شكري، وزير الخارجية، تعكس أهمية العلاقات القوية الاستراتيجية بين الجانبين.


وأكد أن الحكومة المصرية تلعب دورا جوهريا في الملفات الإقليمية المهمة بالمنطقة، وخفض التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
 

سيد على الخارجية الأميركي وزارة الخارجية الأميركي سد النهضة دونالد ترامب الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

المهلة انتهت.. إمام عاشور يصدم الزمالك بهذا القرار

حقك عليا يا أمي.. إبراهيم فايق يرد على هجوم مرتضى منصور

عاجل وبالأسماء| 3 صفقات سوبر للزمالك قبل إغلاق القيد

تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

داخلنا بلوك وتجردنا من هدومنا..أقوال فتاة الـ 13 عاما: حامل بدون زواج ومبسوطة

رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندور لـ أحمد شوبير ..تفاصيل

صفقة الموسم تتبخر.. شوبير يصدم جماهير الزمالك قبل انتهاء الميركاتو

ترشيحاتنا

بالرغم من الزيادات الأخيرة.. أوفربرايس جديد على نيسان صني 2023

مفاجأة.. “سكاي نيوز أستراليا” تقطع البث بعد سؤال محرج حول انتصار أوكرانيا

بنوك الحكومة توقف شهادات بسعر فائدة 25%.. ما السبب؟

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

المسكون بوجع بلاده.. رحيل النحات والفنان التشكيلي اللبناني عزت حمام

السعودية.. بيان عاجل بشأن مستحضرات تجميل وأغذية منتهية الصلاحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثمنه رخيص .. نوع من الشاي يعالج الضغط والسكري

سعر صادم لجاكيت محمود العسيلي بحفل القرية العالمية في دبي

بحثت عن الشهرة بالسحر ثم أصبحت مذيعة.. جدل بسبب برنامج جديد لصدفة جاد

بمبلغ لا مثيل له.. لماذا استحوذت فرنسا على لوحة لـ غوستاف كايليبوت؟

فيديو

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

هتتفرج ببلاش..مفاجأة سارة لـ عشاق الأهلي بشأن إذاعة مباريات كأس العالم للأندية

ليبي يتخلص من عائلته بالكامل بطريقة بشعة والسبب غريب | تفاصيل

مصير إمام عاشور والتعاقد مع لاعب سوبر..مرتضى منصور يثير الجدل من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ