عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي مطلب أهالي القرين في الشرقية

صدى البلد

شكا المواطن محمد على السيد، المقيم مدينة القرين محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود ماكينة صرف آلي واحدة في المدينة بجوار بنك مصر تخدم أكثر من 300 ألف نسمة.

 

ويقول في رسالته: "رواتب الموظفين وبعض المعاشات تحول شهريا على حسابات أفرادها ببنك مصر، ونظرا لوجود ماكينة صرف آلي واحد في المدينة نقف طوابير كثيرة عليها، فضلا عن التردد عدة مرات نظرا لنفاد الأموال من الماكينة".

 

وأضاف أن التعداد السكاني لمدينة القرين كبير أكثر من 300 ألف نسمة، لذا مدينة القرين في احتياج لثلاث ماكينات ATM من بنك مصر في الميادين الثلاثة (ابو سبيبة ؛ القلعة ؛ الشيخة حمدة )، تيسيرا على العملاء والمواطنين ورحمتهم من مشقة الذهاب إلى مدينة أخرى من الضغط على الماكينات الموجودة بالمدينة.

 

وناشد المسئولين في بنك مصر سرعة التدخل وتوفير ثلاثة ماكينات أخري تيسيرا على العملاء والمواطنين ورحمتهم من المعاناة أثناء عملية سحب الرواتب والمعاشات.

 

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم 01019399978

txt

القليوبية .. مسن يستغيث بالمسئولين لصرف معاشة

txt

أهالى منية طوخ دلكة في المنوفية يشكون من انتشار القمامة المسببة للأمراض

txt

ترعب الأطفال.. انتشار الكلاب الضالة يزعج سكان منطقة 164 التعاونيات في أكتوبر

txt

عبدالله متغيب عن منزله وأسرته تناشد المسئولين وأهل الخير

اقرأ أيضا :
ماكينة صرف آلي مطلب أهالي قرية الشاورية بالمنيا لمعاشات كبار السن

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الشرقية تيسيرا على العملاء رواتب الموظفين مدينة القرين ماكينات الصراف الالى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

متاحة الآن.. روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

عاجل| انتهاء أزمة نادي الزمالك بعد اكتشاف خطأ من اتحاد الكرة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 بعد اعتمادها

رد فعل زوجة فيريرا بعد عودته لـ تدريب الزمالك

العاصفة بدأت .. ماذا ينتظر مصر الـ 48 ساعة المقبلة بشأن الطقس؟

لمس مناطق حساسة.. إحالة متهم بهتك عرض سكرتيرة للجنايات

خالد الغندور يفاجئ جمهور الأهلي بتصرّف لافت قبل مباراة كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

دخل قومي بمليارات الدولارات.. ماذا حققت مصر من تصدير الغاز المسال لأوروبا؟

بشرى لحديثي التخرج| وظائف خالية في 3 بنوك.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

بيان عاجل من رئيس الفيدرالي الأمريكي بعد رفع أسعار الفائدة

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي .. اعرف ترددها

مونديال الأندية.. الأهلي يتقدم على أوكلاند سيتي 1-0

الإفتاء: الكتب المحتوية على آيات قرآنية لها حرمة.. وهذه أفضل طريقة للتعامل معها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للشفاء بسرعة.. 4 نصائح لعلاج كسر العظام في الشتاء

جيولوجيا على الدربُكة .. معلم يراجع منهجًا لطلاب ثانوية عامة بالرقص |شاهد

رئيس الأركان يلتقى نظيره البنينى‎‎ لبحث التعاون العسكري

الفريق أول محمد زكي يلتقى بوزير دفاع كونغو الديمقراطية لبحث التعاون العسكري

فيديو

حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية.. ننشر التفاصيل الكاملة للحادث وعدد الوفيات|تغطية خاصة

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة في لبنان / فيديو جراف

رئيس الأركان يلتقى نظيره البنينى‎‎ لبحث التعاون العسكري

الفريق أول محمد زكي يلتقى بوزير دفاع كونغو الديمقراطية لبحث التعاون العسكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ