حسين هريدي: متوقع تصنيف الهند كثالث دولة على مستوى العالم اقتصاديا ..فيديو

قال حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند، جاءت بعد دعوة رسمية، كضيف شرف لحضور احتفال يوم الجمهورية، وهو احتفال تهتم به الهند، لأنه على أساسه قامت الديمقراطية الهندية، مؤكدا أن الهند هي من أكبر الدول ديمقراطية بالعالم.

تاريخ العلاقات المصرية الهندية

وأضاف “هريدي”، خلال برنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن الزيارة لها منظوران فى إطار "الماضى والمستقبل"، موضحا أن الماضى يشهد تاريخا حافلا للعلاقات المصرية الهندية، وأن مصر والهند ويوغسلافيا، تزعمت فكرة عدم الانحياز، وهذه الحركة بقيادة الدول الثلاث فى هذا الزمن، قامت بدور ملموس فى السياسة الدولية خلال الحرب الباردة.

واستكمل مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه في المستقبل سيتم تصنيف الهند كثالث دولة على مستوى العالم اقتصاديا.