فرج عامر: تعاقدت مع لاعب تونسي سيكون صفقة الانتقالات

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفاصيل تعاقده مع أحمد سامي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن اختياره كان قرارًا صعبًا، معلقًا «تساهيل ربنا.. بعد ما اتغلب فريق سيراميكا لقينا سامي ساب تدريب الفريق، أو سيراميكا سابه؛ وكان لازم نتعامل مع مدرب فاهمنا وفاهمينه، وهو عنده انتماء كبير لسموحة».

وأضاف محمد فرج عامر، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن أحمد سامي مثل ابنه، وهو رجل مؤدب، مشيرًا إلى أنه اتصل به وعندما علم أنه ليس مرتبطًا بتدريب سيراميكا طلب منه قيادة سموحة؛ الأمر الذي رحّب به سامي على الفور؛ وقال «أنا تحت أمرك».

وأوضح فرج عامر، أن فريق سموحة حصل على 4 لاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة؛ فهناك منافع ومصالح متبادلة بين سموحة والأهلي، مضيفًا: «قلت لمحمود الخطيب أكرم توفيق كان ناشيء عندي، وهو لاعب قوي جدا، عندنا باك يمين اسمه خالد عبد الفتاح ده هدية من سموحة ليك وللأهلي، وكان لدينا عروض أغلى لبيع عبد الفتاح من المصري وبيراميدز؛ لكنها لم ترتق إلى الجدية».

وأكد رئيس نادي سموحة، أن الخطيب لفت إلى أنه سيحصل على اللاعب على سبيل التجربة لمدة 6 أشهر دون مقابل، ولو كان اللاعب كويس سيدفع الأهلي 10 ملايين جنيه على 3 سنوات، مقابل الحصول على زياد طارق لمدة عام ونصف دون مقابل، وفق رغبة اللاعب، وحسام حسن 6 أشهر دون مقابل؛ وهي أمور مقرونة بموافقة الجهاز الفني.

وتوقع فرج عامر، أن يقدّم خالد عبد الفتاح أداءً جيدًا مع الأهلي، وأن ينتقل بعد ذلك للعب في صفوف المنتخب الوطني موضحًا: «علاقتي بالخطيب منذ 40 سنة؛ هو رجل مهذب وأيقونة إنسانية وكروية؛ ولم يذكر أحد بسوء، ويخاف على فلوس الأهلي».

و عرض الإعلامي أحمد موسي، أول فيديو لـ مالك بعيو، لاعب المنتخب التونسي، بعد الانضمام بشكل نهائي لـ فريق سموحة واللاعب بالدوري المصري، وقال اللاعب فى الفيديو إنه يتشرف باللعب فى نادي سموحة، بالدوري المصري.

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه تم التعاقد مع لاعب النجم الساحلي التونسي، ويلعب مع منتخب تونس الأول، وتم الحصول على انتقال حر، أن هذا اللاعب اسمه مالك بعيو، وسيكون من نجوم الدوري المصري، وعقده بـ 10000 دولار.

ولفت إلى أن هذا اللاعب سيكون مميزا، سيتحدث عنه الجميع فى الفترة المقبلة، وأن هذا اللاعب شهير، وسيلعب فى الدوري المصري بـ ببلاش، وأن هذا اللاعب فى فرنسا، وتم تقييده فى الدوري المصري قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية، وأنه حصل على فيديو من اللاعب بانضمامه لـ سموحة.



كما رد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على ما يتردد حول تفويت سموحة مباراته مع الأهلي لصالح القلعة الحمراء وبيع المباراة، قائلا “استحالة أن يحدث هذا”، أنه تم عمل مكافأة تحفيزية خاصة للاعبين يوم مباراة الإسماعيلي، وفي المباراة التالية تم عمل مكافأة أكبر غير موجودة في الكرة المصرية، وأنه أنه تواصل مع اللاعبين قبل مباراة الأهلي، لتحفيزهم لأن النادي كان يصارع على الهبوط، ووعدهم بمكافأة 50 ألف جنيه لكل لاعب حال الفوز على الأهلي.

وأكد، أن الهاني سليمان، حارس مرمى سموحة، كان المفروض لا يشارك أمام الأهلي، وقد ارتكب خطأ في المباراة السابقة، أمام طلائع الجيش ينم عن عدم تركيزه.



وأشار إلى أن تركيز الهاني خلال مباراة الأهلي ضاع مع المزاح مع زملائه والكتابة على فيسبوك، وكان مستهترًا في المباراة وتعالى على الكرة وشعر بأنه حارس كبير، أنه يثق في الهاني سليمان ثقة عمياء، وله نجومية كبيرة، ودافع عن شباك سموحة كثيرًا وكان السبب في الفوز بمباريات كبيرة.



وشدد على أن الهاني سليمان اتخذ إجراءات قانونية ضد من اتهمه بتفويت الأهداف أمام مباراة الأهلي، معلقا «أشهد له بالرجولة والإخلاص في عمله منذ انضمامه إلى سموحة».





كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفاصيل علاقته برئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، وذلك بعدما حدثت مناوشات بينهما، مؤكدًا أنه جرى التواصل بينهما بشأن اللاعب محمود شبانة، معلقًا «كلمني مرتضى قالي مش عاوز تديني شبانة ليه؟؛ قلتله قول صباح الخير!، رئيس الزمالك كان زميلي في مجلس النواب، قعد جمبي 5 سنين زي الفل؛ يهاحمني بالليل بلا سبب وييجي تاني يوم إنسان مختلف» و «كان بيشتري مني لاعبين، وأخد منه لاعبين؛ وبعد ذلك حدثت تجاوزات؛ وبعدها حصلت الوقيعة؛ وكان بيطلع برضو يهاجمني وأنا هاجمتة ورديت عليه وعلى كلامه؛ وهو كلمني علشان عاوز شبانة».

وأوضح ، أن نادي الزمالك في وجود مرتضى منصور لم يهدر أي أموال على سموحة؛ متابعًا: «اتفقت معه على الحصول على الفلوس مليون نقدًا و2 مليون و400 ألف بعد شهر بشيك».

واختتم المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة: «مرتضى منصور التزم معي بكل الاتفاقات بيننا بنسبة 100%؛ وأنا أعرف أخد فلوسي، رئيس الزمالك قالي بشرفي هدفعلك باقي الـ 3 مليون و400 ألف، وكتبلي شيك بـ 2 مليون و400، واداني طارق علاء دون مقابل».