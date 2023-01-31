فرج عامر: رئيس الزمالك رافقني فى مجلس النواب صباحًا و هاجمنى ليلا

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن رئيس نادي الزمالك، كان يرافقنى فى مجلس النواب صباحًا و يهاجمنى و يتجاوز فى حقي فى المساء، بدون سبب.

وأضاف محمد فرج عامر، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مرتضى كان زميل، ولكن يهاجمنى طوال الوقت، رغم الصداقة بمجلس النواب لمدة 5 سنوات.

ولفت إلى أنه كان يرفض اعطاء مصطفى شبانة لـ الزمالك، ولكن بعد ذلك تم الاتفاق على الحصول على 3 مليون و 400 ألف، مقابل انتقال مصطفى شبانة.

وأوضح أنه حصل على مليون نقدًا، و هناك 2 مليون و 400 ألف بعد شهر.

وأشار إلى أن الزمالك لا يخلف فى أى اتفاق معه فى أى وقت، وطوال الوقت الزمالك ملتزم.