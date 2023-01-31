عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فرج عامر: رئيس الزمالك رافقني فى مجلس النواب صباحًا و هاجمنى ليلا

فرج عامر
فرج عامر

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن رئيس نادي الزمالك، كان يرافقنى فى مجلس النواب صباحًا و يهاجمنى و يتجاوز فى حقي فى المساء، بدون سبب.

txt

ماذا قال الخطيب لـ فرج عامر بعد أهداف حسام حسن بالدوري

txt

50 ألف جنيه مكافأة..أول رد لـ فرج عامر على تفويت مباراة الأهلي

وأضاف محمد فرج عامر، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مرتضى كان زميل، ولكن يهاجمنى طوال الوقت، رغم الصداقة بمجلس النواب لمدة 5 سنوات.

ولفت إلى أنه كان يرفض اعطاء مصطفى شبانة لـ الزمالك، ولكن بعد ذلك تم الاتفاق على الحصول على 3 مليون و 400 ألف، مقابل انتقال مصطفى شبانة.

وأوضح أنه حصل على مليون نقدًا،  و هناك 2 مليون و 400 ألف بعد شهر.

وأشار إلى أن الزمالك لا يخلف فى أى اتفاق معه فى أى وقت، وطوال الوقت الزمالك ملتزم.

 

نادي الزمالك الزمالك صدى البلد أحمد موسى مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

حقك عليا يا أمي.. إبراهيم فايق يرد على هجوم مرتضى منصور

المهلة انتهت.. إمام عاشور يصدم الزمالك بهذا القرار

فرج عامر يفجِر مفاجأة قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية

عاجل وبالأسماء| 3 صفقات سوبر للزمالك قبل إغلاق القيد

داخلنا بلوك وتجردنا من هدومنا..أقوال فتاة الـ 13 عاما: حامل بدون زواج ومبسوطة

رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندور لـ أحمد شوبير ..تفاصيل

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة | تفاصيل

ترشيحاتنا

أول فيديو لـ مالك بعيو نجم المنتخب التونسي بعد الانضمام لـ سموحة

فرج عامر: قدمت لاعب هدية للخطيب وأحمد سامي درب سموحة بتساهيل ربنا

بايدن: تغير المناخ أخطر على البشرية من الحرب النووية

عاجل بالفيديو| فرج عامر يعلن مفاجأة الدوري قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية

كيفية إخفاء وتخصيص الـ notification في موبايلات سامسونج بالخطوات

أوائل فبراير.. صور سيارات مزاد جمرك الإسكندرية القادم 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد وأضرار الشاي الأخضر

ربطته وعذبته.. سورية تقتل ابنها بمساعدة أصدقائه.. صور

مفيش فلوس ومشاكل في الشغل.. هذه الأبراج أقل حظا ماليا بـ فبراير

نهبها النازيون.. بولندا تستعيد لوحتين مسروقتين منذ الحرب العالمية الثانية

فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ