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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فرج عامر: قدمت لاعب هدية للخطيب وأحمد سامي درب سموحة بتساهيل ربنا

فرج عامر
فرج عامر

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفاصيل تعاقده مع أحمد سامي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن اختياره كان قررًا صعبًا.

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وأضاف محمد فرج عامر، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى: «تساهيل ربنا.. بعد ما اتغلب فريق سيراميكا لقينا سامي ساب تدريب الفريق، أو سيراميكا سابه؛ وكان لازم نتعامل مع مدرب فاهمنا وفاهمينه، وهو عنده انتماء كبير لسموحة».

وأضاف فرج عامر، اليوم الثلاثاء، أن أحمد سامي مثل ابنه، وهو رجل مؤدب، مشيرًا إلى أنه اتصل به وعندما علم أنه ليس مرتبطًا بتدريب سيراميكا طلب منه قيادة سموحة؛ الأمر الذي رحّب به سامي على الفور؛ وقال «أنا تحت أمرك».

وأوضح فرج عامر، أن فريق سموحة حصل على 4 لاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة؛ فهناك منافع ومصالح متبادلة بين سموحة والأهلي، مضيفًا: «قلت لمحمود الخطيب أكرم توفيق كان ناشيء عندي، وهو لاعب قوي جدا، عندنا باك يمين اسمه خالد عبد الفتاح ده هدية من سموحة ليك وللأهلي، وكان لدينا عروض أغلى لبيع عبد الفتاح من المصري وبيراميدز؛ لكنها لم ترتق إلى الجدية».

وأكد رئيس نادي سموحة، أن الخطيب لفت إلى أنه سيحصل على اللاعب على سبيل التجربة لمدة 6 أشهر دون مقابل، ولو كان اللاعب كويس سيدفع الأهلي 10 ملايين جنيه على 3 سنوات، مقابل الحصول على زياد طارق لمدة عام ونصف دون مقابل، وفق رغبة اللاعب، وحسام حسن 6 أشهر دون مقابل؛ وهي أمور مقرونة بموافقة الجهاز الفني.

وتوقّع فرج عامر، أن يقدّم خالد عبد الفتاح أداءً جيدًا مع الأهلي، وأن ينتقل بعد ذلك للعب في صفوف المنتخب الوطني.

واستطرد رئيس نادي سموحة: «علاقتي بالخطيب منذ 40 سنة؛ هو رجل مهذب وأيقونة إنسانية وكروية؛ ولم يذكر أحد بسوء، ويخاف على فلوس الأهلي».

محمد فرج عامر سموحة احمد سامي قناة صدي البلد الإعلامي أحمد موسى

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