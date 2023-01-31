فرج عامر يعلن انضمام التونسي بعيو لسموحة

أعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن التعاقد مع التونسي مالك بعيو قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد فرج عامر في تصريحات عبر برنامج على مسئوليتي أن سموحه انهي تعاقده الرسمي ما بعيو لتدعيم صفوف الفريق خلال الدور الثاني من بطولة الدوري المصري

شوق فرج عامر رئيس نادي سموحة، مشجعي النادي لمفاجأة بشأن صفقة انتقال أحد اللاعبين المميزين إلى سموحة خلال موسم الانتقالات الشتوية.



وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك "انتظروا المفاجاة الخاصة بآخر تدعيمات سموحة في يناير في نهاية اليوم الاخير للانتقالات الشتوية"



وحقق فريق سموحة فوزا مثيرا على إنبى بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين "الأحد الماضي"، باستاد بتروسبورت، فى منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم