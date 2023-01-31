صدمة لجماهير الزمالك بشأن صفقات الميركاتو الشتوي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تطورات ملف صفقات فريق الزمالك قبل غلق باب موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" فيريرا راجع تاني الزمالك



وأضاف :" فشل مفاوضات كناريا والناردي"

وكان مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أعلن منذ أيام اقالة فيريرا من قيادة الزمالك وتعيين اسامه نبيه مدير فني لنهاية الموسم الجاري

غزل المحلة يضم النيجيري تشارليز أكبينيونج



أتم نادي غزل المحلة، تعاقده مع النيجيري تشارليز أكبينيونج، قادما من نادي إف سي وان روكيت النيجيري، لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحصل الغزل على خدمات تشارليز، في صفقة انتقال حر، ليدعم صفوف فريقه بلاعب شاب مميز، يمتلك قدرات فنية ومهارية رائعة.

تشارليز من مواليد 2005، ويشغل مركز الجناح ويعد واحدا من أبرز لاعبي الشباب في نيجريا وينتظره مستقبل مميز مع زعيم الفلاحين.