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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الخميس .. أول ظهور لنجل عمار الشريعى فى برنامج "معكم منى الشاذلى"

صدى البلد

انتهت الإعلامية منى الشاذلي من تسجيل حلقة خاصة عن الموسيقار عمار الشريعي، بمناسبة مرور 10 سنوات على وفاته.

وتشهد الحلقة أول ظهور لـ مراد الابن الوحيد لعمار الشريعي، بالإضافة لزوجة الموسيقار الراحل الإذاعية ميرفت القفاص، وتحكي الزوجة والابن تفاصيل وأسرارا جديدة عن رحلة الشريعي في دنيا الطرب، وأبرز الألحان التي قدمها لكبار المطربين.


وينفرد البرنامج بنشر 3 فيديوهات خاصة لم تذع من قبل من حياة عمار الشريعي، من بينها لقطات من حفل زفافه وسبوع نجله.

ويتحدث مراد الشريعي عن علاقته بوالده، وكيف كان يتعامل في منزله بعيدا عن الأضواء، وسر عشقه للتكنولوجيا وكل ما هو جديد، سواء في عالم الموسيقى أو في الحياة الطبيعية.

والجدير بالذكر أن حلقة يوم الخميس المقبل، تذاع ضمن حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة cbc.

برنامج معكم منى الشاذلى منى الشاذلى معكم منى الشاذلى الموسيقار عمار الشريعي مراد الشريعي ميرفت القفاص

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