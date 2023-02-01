ليس الأخضر.. تعرف على أفضل أنواع الشاي لحرق الدهون

تظل معدتنا شديدة الحموضة عندما نستيقظ في الصباح. . كما أن التمثيل الغذائي لدينا يظل بطيئًا بعد الصيام طوال الليل.. يمكن للأمعاء امتصاص العناصر الغذائية بأقصى طاقتها إذا بدأنا يومنا بمشروب صحي يمنحك الشبع لفترة أطول إليك أبرز تلك المشروبات وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

1. عصائر الخضار

غنية أيضًا بالفيتامينات والمغذيات الدقيقة ومفيدة لصحتك. إن شرب كوب من عصير الخضار الطازج كل صباح لن يمنح بشرتك توهجًا طبيعيًا فحسب ، بل سيمنع أيضًا حب الشباب ومشاكل الجلد الأخرى ، مع تحسين عملية الهضم لديك وتشمل بعض الخيارات الصحية عصير الخيار والسبانخ والزنجبيل والجزر وما إلى ذلك.

2. العسل والقرفة

تناول كوب من العسل والقرفة أول شيء في الصباح يمكن أن يعزز جهاز المناعة ويحميك من البكتيريا والفيروسات الغريبة. فيمكن أن يؤدي تناول العسل والقرفة بانتظام إلى تقوية جهاز المناعة لديك.

علاوة على ذلك ، يحتوي كلا المكونين على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات نتيجة لذلك ، ويمكن أن يحسن الهضم ويقاوم العديد من الأمراض المتعلقة بالمعدة ويمكنك خلط ملعقتين من العسل مع رشة قرفة في كوب من الماء

3.شاي الماتشا الأخضر

وفقًا لدراسة ، فإن شاي الماتشا الأخضر ، وهو في الأصل مشروب ياباني ، لديه إمكانات كبيرة كمضادات للأكسدة ويمكن أن يكون خيارًا جيدًا كمشروب صحي .

يعد شاي الماتشا غنياً بالبوليفينول وفيتامين ج والكافيين ، وكلها مفيدة لمناعة جيدة وصحة الإنسان وتعزيز حرق الدهون وزيادة التمثيل الغذائي

من الأفضل تحضير منقوع شاي الماتشا الأخضر عند درجة حرارة 90 درجة مئوية للحصول على أقصى استفادة من مكوناته.