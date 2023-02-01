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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب.. إمام مسجد يتخلص من حياته في ظروف غامضة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت صحيفة “هسبريس” المغربية، بأن إمام مسجد أقدم على التخلص من حياته، أمس الثلاثاء، داخل منزله الكائن في دوار قصبة إبودرارن بجماعة بونعمان التابعة لإقليم تزنيت.

وأوضحت “هسبريس” أن الإمام الستيني الذي عمل لسنوات طويلة إمامًا بمسجد دوار تفات ببونعمان، عثر عليه معلقًا داخل منزله، حيث تم إبلاغ الشرطة بتزنيت.

وعلى الفور جاءت قوات الشرطة إلى المكان وأشرفت على نقل الجثة، مع فتح بحث أولي في ظروف وملابسات الواقعة.

وأضافت المصادر أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت أمر بإخضاع الجثة للتشريح الطبي لبحث الواقعة.

الشرطة المغرب قوات الشرطة انتحار إمام مسجد

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