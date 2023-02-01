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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بداية النهاية.. أول بوستر لفيلم Fast X قبل طرحه في مايو المقبل

بوستر Fast X
بوستر Fast X

كشف الممثل فين ديزل عن أول بوستر لفيلمه الجديد Fast X، المقرر طرحه في مايو المقبل، عبر حسابه على تطبيق انستجرام، وظهر فيه بمفرده. 

 

وكتب على بوستر فيلم Fast X، شعار “نهاية الطريق بدأت”، وهو معبر عن أن العمل وقصة سلسلة أفلام السرعة والغضب اقتربت من نهايتها. 

 

ومن المقرر طرح التريلر الرسمي لفيلم Fast X خلال 10 أيام، وسط توقعات بأن يكون أكثر حركة وشراسة في أحداثه من الأجزاء السابقة. 

 

 

يعد الجزء التاسع من سلسلة Fast And Furious الذي طرح في 2021 هو الفيلم الأعلى ربحا خلال فترة الوباء، وبلغت إيرادات حوالي 682 مليون دولار.

 

ومن المنتظر طرح الجزء العاشر من Fast And Furious يوم 7 أبريل عام 2023، في أعياد الربيع وهو نفس موعد طرح الجزء السابع الذي حقق إيرادات وصلت إلى 1.5 مليار دولار عالميا بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.

Fast X فين ديزل سلسلة السرعة والغضب fast and furious أفلام فين ديزل

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