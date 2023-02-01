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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طقس غير مستقر.. الصرف الصحي بالإسكندرية تكشف عن استعدادات المحافظة لاستقبال النوة

الصرف الصحي بالإسكندرية
الصرف الصحي بالإسكندرية

كشف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استعدادات المحافظة لاستقبال النوة، قائلا: إنه تم الإبلاغ عن وجود تقلبات جوية من قبل هيئة الأرصاد، وتم رفع حالة الاستعداد منذ صباح يوم الاثنين، مشيرا إلى أنه يوم الاثنين مساءا كان هناك برد شديد جدا وبدأت الأمطار على معظم أنحاء المحافظة، واستمر حتي أمس، إلى جانب مصاحبة تلك الأمطار لحبات البرد خلال الليل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الأمطار طوال كانت من خفيفة إلى متوسطة، وأشتدت بدءا من الساعة ال7 صباحا على شرق الإسكندرية، موضحا أن الأمور مستقرة الآن والأجهزة جميعها تقوم برفع استعداداتها، والتعامل أول بأول مع أى تجمعات.

وتابع أن الإدارة العامة للمرور بالمحافظة رصدوا عدد من النقاط التي دائما ما يكون بها بالغات أثناء الأمطار، إضافة إلى بلاغات من خلال غرفة عمليات المحافظة والنجدة بوجود بعض الأماكن ليست فى الشوارع الرئيسية من المواطنين بتجمعات أمطار عندها، وتم الوصول إلى حوالي 55 نقطة على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن الدولة قامت بتوفير العديد من الأشياء فى الإسكندرية، ومنها: رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، بتكلفة حوالي 2.5 مليار جنيه، إلى جانب منظومة مصر لمياه الأمطار هذا العام بتكلفة مليار جنيه.

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