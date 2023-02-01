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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أهالي ميت يزيد بالغربية يشيعون جثمان طالب أزهري مات أسفل عجلات القطار

الطفل الضحية
الطفل الضحية

شهدت قرية ميت يزيد بمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم الانتهاء الأهالي من مراسم تشييع جثمان الطفل "حمزة عبدالعزيز عفيفى"  طالب أزهري بالصف الرابع الابتدائي إلى مثواه  الأخير بمقابر الأسرة ، فى  مشهد جنائزي مهيب بالدموع والدعاء وسط مشاركة زملائه وجيرانه حتى أبواب قبره .

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وخيمت حالة من الحزن على وجوه أهالي قرية ميت يزيد بالسنطة داخل  مسقط رأس الطفل إثر شيوع  وفاته أسفل عجلات قطار بخط  "السنطة - طنطا "في نطاق محطة القرشية بدائرة المركز.

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وكشف أهالي القرية  إن الطفل الفقيد كان من حفظة القرآن الكريم ويتمتع بالحب من جميع أهالي القرية وصاحب وجه بشوش، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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