رغم سوء الأحوال الجوية.. إقبال كبير علي معرض الكتاب من الزوار.. صور

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، اليوم الاربعاء الموافق 1 من فبراير الجاري، تواجد عدد كبير من قبل زوار معرض الكتاب رغم سوء الأحوال الجوية.
ورصدت عدسة “صدي البلد” صورًا من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي عرضت إقبال كبير من قبل الزوار علي معرض الكتاب اليوم، رغم عدم استقرار الحالة الجوية للبلاد.
وأكد أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن هناك ثقة كبيرة، في الوعي الثقافي للشعب المصري وإدراكه لأهمية الثقافية.
وقال أحمد بهي الدبن في حواره في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "إقبال الجمهور على المشاركة في فعاليات معرض الكتاب أكبر رد على الشائعات التي روجت بأن معرض الكتاب لن يلقى إقبالا جماهيريا".
وتابع أحمد بهي الدين: "إقبال كبير من الشعب المصري على فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمعرض يعتبر نافذة ثقافية للعالم بأكمله".
وأكمل أحمد بهي الدين: "بعض الناشرين من القطاع الخاص قدموا خصومات من 30 لـ 70% على الكتب".
وأضاف: "من معرض الكتاب عليه أن يزور صالة العرض الرئيسية كي يرى ما تقدمه المؤسسات المصرية والتعرف على أعمال الناشرين المصريين والعرب".