مرتضى منصور ينجح في حل أزمة قيد الصفقات الجديدة خلال ساعة.. تفاصيل

أكد الكابتن تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، أن الزمالك يحاول تدعيم الفريق بـ صفقات جديدة، وأنه تعاقد مع أحمد بالحاج لاعب أسوان، وناصر منسي من البنك الأهلي، ومحمود شبانة من سموحة.

وأضاف تامر عبد الحميد، خلال قناة الحدث اليوم، أن الثلاث صفقات السالف ذكرها، لم تقيد فى البداية، وتحرك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الفور وتمكن من تسجيل الثلاث لعيبة.

وأوضح أن سيستم اتحاد الكرة غلق أمس فى تمام الساعة 12 ليلا، ولحظة شعور رئيس الزمالك بالخطر تحرك على اتحاد الكرة قبل غلق السيستم.

وأشار إلى أن لاعبي الزمالك الجدد تم دفع أموال فيهم، ويصعب عدم القيد، وفى حدوث ذلك كان سيحدث مشكلات، وأن مرتضى منصور حل المشكلة فى أقل من ساعة بنفسه.

وأوضح أن الأزمة تم حلها بنجاح، وتم قيد لاعبي الزمالك، وانتهت الأزمة بشكل نهائي، وقام الزمالك بدفع جزء من مديونية اتحاد الكرة.