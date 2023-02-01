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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: تركيا تنظر بإيجابية لعضوية فنلندا في حلف الناتو عكس السويد

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا تنظر بإيجابية لعضوية فنلندا في حلف الناتو على عكس مسألة السويد.

وأضا ف الرئيس التركي: "لن نقول نعم لانضمام السويد للناتو ما دامت تستمر بالسماح بحرق المصحف تحت أعين شرطتها".

وعلى جانب آخر، عقد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفي مع نظيرة الأستوني عقد زيارة الأخير إلى تركيا تتشاور بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية وإمكانية ضم كلا من فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال وزير الخارجية التركي: "ناقشت مع نظيري في إستونيا سبل مكافحة التنظيمات الإرهابية التي يتواجد بعض أفرادها داخل أراضيها.

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وأضاف: "لدينا مخاوف مشروعة وحقيقية بشأن دعم فنلندا والسويد لتنظيمات إرهابية"، لافتا إلى أن تركيا تنتظر خطوات ملموسة من السويد بشأن وقف دعمها للتنظيمات الإرهابية، ولم نلمس التزاما من فنلندا بشأن تعهداتها لمكافحة الإرهاب.

وأشار أوغلو إلى أنه كان على السويد اتخاذ موقف بشأن حرق القرآن الكريم كما فعلت فنلندا.

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