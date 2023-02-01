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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس حقوق إنسان النواب يلتقي وفدا برلمانيا إيطاليا.. صور

رئيس حقوق انسان النواب
رئيس حقوق انسان النواب يلتقي وفد برلماني إيطالي

التقي النائب/ طارق رضوان- رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب صباح اليوم بالسيناتور / ستيفانيا كراكسي - رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي والسناتور/ إيتوري أنطونيو ليكيري - نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي و السفير/ ميكيلي كواروني - سفير جمهورية إيطاليا لدي جمهورية مصر العربية.

تناول اللقاء العلاقات الثنائية والتأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتقوية العلاقات مع إيطاليا على كافة الأصعدة واستعداد مصر لتكثيف التعاون على كافة المسارات الثنائية خلال الفترة المقبلة ورفع مستوى التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات في نطاق الجوار الإقليمي خاصة مع الحكومة الإيطالية الجديدة واللقاء الايجابي لرئيس الجمهورية مع رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني على هامش قمة المناخ.

كما تم التأكيد على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، على المستوى الاقتصادي والسياسي وكذلك الاجتماعي.

رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي سفير جمهورية إيطاليا لدي جمهورية مصر العربية الإيطالية ميلوني قمة المناخ

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