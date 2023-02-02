طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة| من غير لحوم

كفتة البطاطس المقرمشة من الأكلات الاقتصادية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها و تحضيرها لأفراد أسرتك و ضيوفك في المنزل.
قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة في البيت.
مقادير كفتة البطاطس المقرمشة
كيلو بطاطس مهروسة
2ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
2ملعقة كبيرة دقيق
ملعقة صغيرة ثوم بودر
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة كركم
ملح
فلفل أسود
زيت للقلي
(خليط التغطية)
كوب دقيق
كوب ماء دافئ
ملعقة صغيرة خميرة فورية
نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر
نصف ملعقة صغيرة كركم
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير كفتة البطاطس المقرمشة
نسلق البطاطس ونهرسها جيداً وهي ساخنة ثم نضيف الدقيق والبقدونس والتوابل كلها ونعجن جيداً حتى تتجانس ثم نشكلها على شكل أقراص حسب الرغبة ثم في بولة نخلط كل مكونات التغطية جيداً ونتركها حتى تختمر لمدة نصف ساعة ثم نضع فيها أقراص البطاطس ثم نقليها في زيت غزير ساخن على درجة حرارة عالية ثم ترفع على مصفاة وتقدم بجانب الصوص المفضل وبالهنا والشفا.