طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة| من غير لحوم

كفتة البطاطس المقرمشة من الأكلات الاقتصادية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها و تحضيرها لأفراد أسرتك و ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة في البيت.





مقادير كفتة البطاطس المقرمشة

كيلو بطاطس مهروسة

2ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

2ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كركم

ملح

فلفل أسود

زيت للقلي

(خليط التغطية)

كوب دقيق

كوب ماء دافئ

ملعقة صغيرة خميرة فورية

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير كفتة البطاطس المقرمشة

نسلق البطاطس ونهرسها جيداً وهي ساخنة ثم نضيف الدقيق والبقدونس والتوابل كلها ونعجن جيداً حتى تتجانس ثم نشكلها على شكل أقراص حسب الرغبة ثم في بولة نخلط كل مكونات التغطية جيداً ونتركها حتى تختمر لمدة نصف ساعة ثم نضع فيها أقراص البطاطس ثم نقليها في زيت غزير ساخن على درجة حرارة عالية ثم ترفع على مصفاة وتقدم بجانب الصوص المفضل وبالهنا والشفا.