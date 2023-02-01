رئيس جهاز الخيالة.. القيادة السياسية تنهي العشوائيات بالمدن الجديدة

قال محمد عيد رئيس جهاز مدينة الخيالة؛ إن مدينة الخيالة تعتبر أهم المشروعات التي تم تطويرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تبلغ مساحتها حوالي 40 فدانا وتم إنشاء أكثر من 42 عمارة فيها كاملة التشطيبات والفرش والأثاث والمرافق سواء طرق او كهرباء او مياه او صرف صحي.

أضاف محمد عيد خلال لقائه في تقرير بنشرة أخبار دي ام سي الفضائية؛ أن القيادة السياسية تنهي العشوائيات لأنها لاتليق بالمصريين وتقدم المدن الجديدة بكامل التشطيبات بالمدينة وتم تسليم مدينة الخيالة في شهر مارس 2022؛ مضيفا أن بعد ذلك تم نقل 1350 أسرة من منطقة الجياره ومنطقة سوق حسن انور ومنطقة مجرى العيون ومنطقة حوش النخيل منطقة سكر وليمون وشارع ابو سيفين وهذه المناطق عشوائية وغير آمنة ولا تليق بالمصريين .

أوضح رئيس جهاز مدينة الخيالة؛ أن مدينة الخيالة الجديدة متوفر بها مكتب بريد ومركز صحي ومسجد وكنيسة وقسم شرطة ومركز إطفاء ومركز شباب يضم مكتب تابع لوزارة التضامن لحصر الأسر المحتاجة وتقديم المساعدات لهم؛ بالإضافة إلى شركة أمن لحراسة اهل المنطقة وشركة للصيانة بالإضافة إلى شركة للأسانسيرات وهيئة النظافة التي تقوم بنظافة المنطقة على مدار 24 ساعة وبرامج تثقيفية لأهالي منطقة الخيالة وغيرها من الخدمات المقدمة لأهالي الحي.