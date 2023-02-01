مسئول فرنسي: التهديد الإيراني بدأ يمس أراضي أوروبا.. وترسانتها تسبب عدم الاستقرار

قال مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الأربعاء، إن التهديد الإيراني بدأ يمس أراضي أوروبا وأمن الأوروبيين، مشيرا إلى المسيرات والأسلحة التي ترسلها إيران إلى روسيا.

وأضاف المصدر الدبلوماسي، أن ترسانة إيران الصاروخية ومسيراتها أسباب عدم استقرار المنطقة، لافتا إلى أن المسيرات الإيرانية تتسبب في جرائم حرب بأوكرانيا.

وأفاد موقع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكي، اليوم "الأربعاء"، بأن البحرية الفرنسية صادرت أسلحة إيرانية كانت متجهة لـ مليشيا الحوثي في اليمن.

وأضافت وول ستريت جورنال، أن فرنسا صادرت 20 صاروخا موجها ضد الدبابات كانت إيران تنقلها للحوثي، كما صادرت 3 آلاف بندقية إيرانية ونصف مليون طلقة.

وأشارت وفقا لمسؤولين، إلى أن عملية فرنسا ضد الحوثي ضمن مخطط لاحتواء أنشطة إيران التخريبية.

كما أضافت وول ستريت جورنال، أن الولايات المتحدة أيضا صادرت 5 آلاف قطعة سلاح إيرانية كانت متجهة للحوثي خلال آخر شهرين.